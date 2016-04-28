Thời trang Giovanni giảm giá 15% mừng 30/4 và 1/5

Đời sống 28/04/2016 14:11

Thời trang Giovanni đang áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá 15% mừng 30/4 và 1/5 dành cho tất cả khách hàng.

Chi tiết chương trình khuyến mãi thời trang Giovanni:

Nhân dịp 30/04 & 01/05, Giovanni gửi tặng quý khách hàng Chương trình “SUMMER HOLIDAYS” với ưu đãi 15% áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.

Đối với Khách hàng chủ thẻ VIP hoặc đối tác liên kết, mức ưu đãi áp dụng là: Ưu đãi VIP hoặc ĐTLK + 15%.

Hãy nhanh chân đến chương trình khuyến mãi thời trang Giovanni để hưởng ngay ưu đãi này.

Thời trang Giovanni giảm giá 15% mừng 30/4 và 1/5 - Ảnh 1

Thời gian khuyến mãi

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Điều kiện tham dự khuyến mãi

Dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm của thời trang Giovanni

Liên hệ khuyến mãi

Hệ thống cửa hàng thời trang Giovanni

Danh sách địa chỉ

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39 369 010

36 Quang Trung, Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk

Điện thoại: 0500 3550707

112 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3689933

Parkson TD Plaza: Lê Hồng Phong, Đằng Giang, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0312 640 138

Duc Huy Plaza: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Lào Cai

Điện thoại: 020 3833226

3 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 05 83522282

Vincom Center Hạ Long: Trần Quốc Nghiễn, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

162 Lê Thánh Tôn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3812270

170 Đinh Công Tráng, Thanh Hóa

Điện thoại: 037 3726059

78 Nguyễn Thị Minh Khai, Nghệ An

Điện thoại: 038 3543666

5 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39410537

9 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04 62573501

458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 06 6807094

198B Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 22466180

54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6805001

8C Điện Biên Phủ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 03 9382073

222 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 03 7833917

The Garden Shopping Center: Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 03 7877874

72 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 06 2620668

191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 22200276

9 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 03 2484529

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