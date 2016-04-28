Thời trang Giovanni giảm giá 15% mừng 30/4 và 1/5

Thời trang Giovanni đang áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá 15% mừng 30/4 và 1/5 dành cho tất cả khách hàng.
Chi tiết chương trình khuyến mãi thời trang Giovanni:
Nhân dịp 30/04 & 01/05, Giovanni gửi tặng quý khách hàng Chương trình “SUMMER HOLIDAYS” với ưu đãi 15% áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
Đối với Khách hàng chủ thẻ VIP hoặc đối tác liên kết, mức ưu đãi áp dụng là: Ưu đãi VIP hoặc ĐTLK + 15%.
Hãy nhanh chân đến chương trình khuyến mãi thời trang Giovanni để hưởng ngay ưu đãi này.
Thời gian khuyến mãi
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Điều kiện tham dự khuyến mãi
Dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm của thời trang Giovanni
Liên hệ khuyến mãi
Hệ thống cửa hàng thời trang Giovanni
Danh sách địa chỉ
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39 369 010
36 Quang Trung, Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk
Điện thoại: 0500 3550707
112 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3689933
Parkson TD Plaza: Lê Hồng Phong, Đằng Giang, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0312 640 138
Duc Huy Plaza: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Lào Cai
Điện thoại: 020 3833226
3 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 05 83522282
Vincom Center Hạ Long: Trần Quốc Nghiễn, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
162 Lê Thánh Tôn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3812270
170 Đinh Công Tráng, Thanh Hóa
Điện thoại: 037 3726059
78 Nguyễn Thị Minh Khai, Nghệ An
Điện thoại: 038 3543666
5 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39410537
9 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04 62573501
458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 06 6807094
198B Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 22466180
54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 6805001
8C Điện Biên Phủ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 03 9382073
222 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 03 7833917
The Garden Shopping Center: Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 03 7877874
72 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 06 2620668
191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 22200276
9 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 03 2484529