Thấy vợ bị trêu ghẹo, chồng tức giận điều khiển xe ôtô tông vào người khác

Đời sống 06/05/2023 07:48

Sau đó, giữa Đức và anh A. đã lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với nhau. Ngày 14/4, hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 5/5, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đang điều tra vụ việc một thanh niên điều khiển ôtô tông vào xe máy, làm một người bị thương.

Thông tin ban đầu, do anh Trần Tuấn A. (ở huyện Thọ Xuân) có hành vi trêu ghẹo, lăng mạ chị P.T.T., là vợ Lâm Nhật Đức (SN 1996, trú tại khu phố 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân), nên Đức đã lên mạng xã hội nói chuyện.

Sau đó, giữa Đức và anh A. đã lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với nhau. Ngày 14/4, hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng được người dân can ngăn kịp thời nên không xảy ra xô xát.

 

Thấy vợ bị trêu ghẹo, chồng tức giận điều khiển xe ôtô tông vào người khác - Ảnh 1
Anh Lâm Nhật Đức tại cơ quan công an - Ảnh: báo Công Lý

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tuy nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết thì trong lúc tức giận, Đức đã lấy xe ôtô trong nhà ra truy đuổi, tông thẳng vào xe máy của anh A. khiến anh T. (bạn của anh A. cùng ngồi trên xe máy) ngã ra đường và bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

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