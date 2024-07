Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM , chiều 27-7, Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM đã nắm được vụ việc tài xế, phụ xe buýt và nhóm người đi ô tô xô xát nhau trên đường Phạm Văn Đồng, xảy ra vào trưa cùng ngày.

Lúc này tài xế xe buýt cũng cho xe ghé trạm dừng và ông H xuống hỏi nguyên nhân thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, nữ phụ xe buýt xuống can ngăn và bị nhóm thanh niên đánh té.

Người dân ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị nhóm người đi ô tô đánh gãy răng trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Riêng ông H cũng bị đánh gãy một răng, đau vùng mũi, chảy máu và trầy xướt trên tay. Sau đó nhóm thanh niên lên ô tô rời đi.

Hiện vụ việc đã được Đội CSGT Hàng Xanh và Công an phường Hiệp Bình Chánh nắm thông tin. Tuy nhiên, tài xế xe buýt không yêu cầu công an xử lý và rời đi.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy tài xế bị đánh. Cụ thể theo báo Người Lao Động đưa tin, sự việc xảy ra vào hơn 21 giờ tối 20-6. Lúc này, anh Lộc nhận cuốc xe đi từ đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) về quận Gò Vấp.

Khoảng 5 phút, anh đến điểm đón thì một phụ nữ lên xe và nói đợi thêm hai người khách nữa đang đi vệ sinh. Nhưng do chờ lâu và thấy hai khách còn lại say, không an toàn anh Lộc đã huỷ chuyến. Sau đó thì xảy ra vụ việc như clip.

Clip cho thấy một người đàn ông nói và liên tục chửi thề: "Tao đi vệ sinh mà mày làm gì dữ vậy. Tao chỉ hỏi mày tao đặt lại mày có chạy hay là không, mày nói tiếng?"..., "Rút chìa khóa xe nó ra đi, lôi nó ra xử nó đi".

Sau đó này đấm mạnh vào mặt anh Lộc, một người khác đi cùng cũng đánh theo. Tài xế chịu trận và liên tục xin lỗi.