Vào thời điểm trên, xe ô tô biển số 14B - 029.95 do anh Nguyễn Văn K (SN 1967, trú tại tổ 5, khu 2 phường Việt Hưng, TP Hạ Long) điều khiển đi hướng TP Uông Bí - TP Hạ Long đã va chạm với xe máy biển số 14X1 - 174.xx do anh Bùi Viết L (SN 1988, trú tại khu 4, phường Yên Giang, TX Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển, chở anh Đàm Quang B (SN 1992, trú tại xóm Méo, xã Tiền An, TX Quảng Yên) đi ngược chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh L bị đa chấn thương, tiên lượng xấu, anh B bị chấn thương phần đầu, chân trái; hai phương bị hư hỏng nặng.