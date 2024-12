Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 12/12, Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 thanh niên bị thương nặng cùng chiếc xe máy nằm trong vườn nhà dân. Vụ việc xảy ra trên đường số 1 (đường nối Đại học Nông Lâm TPHCM với Đại học Quốc gia TPHCM), thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An.