Hai trường hợp tử vong do bão Yagi đã được xác nhận tại huyện Định An. Trong khi đó, thành phố Văn Xương báo cáo 12 người bị thương do bão và thành phố Hải Khẩu ghi nhận 80 trường hợp tính đến sáng 7/9 - theo số liệu chính thức.

Đến sáng 7/9, bão Yagi đã để lại những con phố ngập lụt và các con đường cây đổ hàng loạt tại đảo Hải Nam. Gió mạnh liên tục lên tới 234 km/h, nhiều ô tô đã bị cây đổ đè bẹp, các mảnh vỡ bay khắp các đường phố của thành phố Hải Khẩu.