Rùng mình đoạn clip người phụ nữ băng qua đường bị xe tông văng xa hàng chục mét

Đời sống 02/08/2017 10:55

Trong khi băng qua đường vào lúc giữa khuya, một người phụ nữ bị chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao tông phải. Sau cú va chạm, nạn nhân bị hất ra xa khoảng 10m gây chấn thương sọ não.

 

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 1/8 tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Theo những hình ảnh được ghi lại trong đoạn clip, khi xảy ra vụ việc, trên đường rất vắng người qua lại. Mặc dù trước khi qua đường, người phụ nữ đã quan sát cẩn thận, nhưng vì nam thanh niên lái xe máy với tốc độ cao nên xảy ra tai nạn.

Rùng mình đoạn clip người phụ nữ băng qua đường bị xe tông văng xa hàng chục mét - Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ trước khi qua đường được camera quay lại - Ảnh: Zing

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường để làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 1/8 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Vụ việc đã khiến Từ Đình Chiến (22 tuổi, nam thanh niên lái xe) và chị Phan Thị Hồng Nhung (34 tuổi) bị thương nặng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Chiến đang lái xe máy từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Gia Lai. Khi đến đoạn đường trên, Chiến đã tông vào chị Nhung. Cú tông này đã khiến chị Nhung văng ra xa khoảng 10m, chấn thương sọ não. Về phần Chiến, anh ta văng ra khoảng 12m và cũng bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, cả hai nạn nhân được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật sự việc.

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