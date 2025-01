Vụ án mạng xảy ra trên tuyến lộ nối huyện Cái Nước với huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, người chồng chém vợ tới tấp, sau đó anh ta cắt cổ tự sát.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, vào khoảng 10 giờ sáng 17/1, trên tuyến lộ nối huyện Cái Nước với huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ chồng chém vợ rồi tự sát.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng nay, ông N.T.E. (37 tuổi, ngụ ấp So Đũa, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cùng vợ là bà N.T.X. đến TAND huyện Phú Tân làm thủ tục ly hôn.

Trên đường về, khi đến đoạn thuộc ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, ông E. bất ngờ chặn đầu xe máy của vợ rồi vung dao chém nạn nhân tới tấp.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Dân Việt.

Sau khi chém vợ, ông E. đã cắt cổ tự sát và được xác định tử vong tại chỗ. Riêng bà X. hiện đang được cấp cứu tích cực.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ chồng cũ đã dùng dao sát hại vợ tử vong ở Nghệ An. Cụ thể theo thông tin trên báo Tiền Phong, khoảng 19h30’ tối 16/10/2024 chị Trần Thị Ng. (SN 1983, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) rời công ty may trở về nhà. Khi đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường (Diễn Châu) chị Ng. bị người chồng cũ là Nguyễn Văn H. (SN 1982, trú xã Diễn Hồng) chặn lại.

Sau ít phút lời qua tiếng lại, anh H. đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân Ng. gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên nạn nhân Ng. được xác định đã tử vong từ trước.

Lãnh đạo xã Diễn Tháp cho biết, vợ chồng anh H., chị Ng. lấy nhau và có 2 người con. Khoảng 8 năm trước hai người này đã ly hôn.

