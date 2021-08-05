Quên tắt quạt dưới tầng 1, cả gia đình đi ngủ trên lầu nửa đêm chập điện gây cháy nhà, 4 người hốt hoảng mắc kẹt bên trong

Đời sống 05/08/2021 21:57

Chiếc quạt được gia chủ để dưới tầng 1, quên không tắt khi đi ngủ ở tầng trên. Bị chập điện khiến căn nhà bốc cháy, 4 người trong gia đình bị mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vụ cháy được người dân phát hiện vào khoản 2h sáng cùng ngày (5/8), tại số 838 ngõ 147/48 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là ngôi nhà 4 tầng 1 tum có diện tích khoảng 30m2. Nhận được tin báo Công an phường Tân Mai đã phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, may mắn Công an quận Hoàng Mai đã kịp thời cứu 4 người bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà trong đêm.

Quên tắt quạt dưới tầng 1, cả gia đình đi ngủ trên lầu nửa đêm chập điện gây cháy nhà, 4 người hốt hoảng mắc kẹt bên trong - Ảnh 1
Cảnh sát đã dùng mặt nạ dưỡng khí để đưa bé gái ra ngoài an toàn. Ảnh: Internet

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sỹ đến cùng Công an phường Tân Mai cùng phối hợp để chữa cháy kịp thời. Ngôi nhà có 4 tầng 1 tum trong đó có 4 người trong gia đình đang bị mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tìm kiếm khắp nơi.

Tại tầng tum của ngôi nhà, đã phát hiện 4 người đang mất bình tĩnh do bị lửa, khói đe dọa sự an toàn, tính mạng. Trong gia đình gồm: anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1984), vợ Bùi Thị Thanh Vân (sinh năm 1986) và hai người con là Trần Đức Dũng( sinh năm 2009), Trầm Kim Ngân (sinh năm 2012).

Thấy tình hình nạn nhân đang mất bình tĩnh lực lượng chức Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đang bị mắc kẹt an toàn xuống mặt đất.

Theo lưc lượng chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện từ chiếc quạt của gia đình để dưới tầng 1, khi đi ngủ thì đã quên tắt và dẫn đến sự cố như trên.

 

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