Khi đi câu cá tại bờ kè nam Cửa Việt (Quảng Trị), người đàn ông N. không may bị trượt chân, rơi xuống biển tử vong thương tâm.

Theo Gia đình và Xã hội đưa tin, tối 3/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong khi đi câu cá.

Nạn nhân là ông N.H.N. (SN 1958, trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Cửa Tùng.

Thi thể ông N. được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình. Ảnh: Vietnamnet.

Vietnamnet đưa tin, thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h cùng ngày, ông N. đi câu cá tại bờ kè nam Cửa Việt (thuộc thôn Phó Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong).

Khi đang câu cá, ông N. bất ngờ bị sóng đánh trượt chân ngã xuống biển. Thời điểm xảy ra vụ việc, mặc dù được người dân phát hiện kịp thời, trình báo lực lượng chức năng nhưng khi mọi người đến được hiện trường thì ông N. đã tử vong.

Hiện lực chức năng đang làm thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

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