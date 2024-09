Thuyền viên Bốn gặp nạn trên biển

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp, theo lời kể của người thân anh Bốn, trước thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có anh Nguyễn Văn Bốn (xã Quảng Thạch) và Vũ Văn Cường (xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa) túc trực. Dù tàu đã neo đậu tại bến Do (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) thế nhưng do sức gió lớn, sóng to khiến tàu cá chao đảo mạnh, va đập liên tục vào thành bờ. Đứng trước nguy cơ mất an toàn do bão, anh Cường men theo boong tàu, kiểm tra dây neo trước mũi tàu và cọc neo buộc tàu.