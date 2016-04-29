Phụ kiện công nghệ không thể thiếu cho phái đẹp

Được gọi tên là Vòng Tay Thông Minh hay Vòng Tay Sức Khỏe . Vòng tay này nhanh chóng tạo nên cơn sốt phụ kiện cho những Cô Gái Văn Phòng luôn bận rộn. Chiếc Vòng kỳ diệu này được yêu thích không chỉ bởi thiết kế độc đáo, đẹp mắt mà các tính năng được nghiên cứu chỉ để dành cho t? vi ệc chăm sóc sức khỏe .

Ngoài ra, nó còn rất tiện ích và an toàn cho người dùng. Đón đầu cơn sóng đó, một vài công ty như SOTATE đã mạnh dạn đầu tư và phân phối sản phẩm này trên thị trường Việt. Cũng thông qua SOTATE, tôi có được vài đặc điểm do vòng tay mang lại.

Vòng tay được lập trình như một trợ lý với chức năng báo cuộc gọi, tin nhắn, thông báo, nhắc nhở, báo thức... Như vậy có nghĩa là bạn không cần mang theo điện thoại kè kè theo mình cả ngày mà vẫn biết khi nào có lien lạc. Đặc biệt hỗ trợ tìm kiếm điện thoại. Vòng tay hoạt động dựa trên một vài ứng dụng của hãng sản xuất. Tương tác với điện thoại của bạn để tiện lợi cho việc di chuyển hay đi xe ngoài đường hay đang họp hành. Bạn sẽ KHÔNG BỎ LỠ MỘT PHÚT GIÂY NÀO trong ngày.

Bên cạnh đó, Vòng Tay Thông Minh với chất liệu nhẹ gọn, năng động. kiểu dáng độc đáo nhiều mẫu mã màu sắc khiến cho các cô nàng rất thích thú. Bởi khả năng phối hợp với nhiều bộ cánh, phong cách khác nhau. Đối với các cô gái thời trang sành điệu thì Vòng tay như một phụ kiện tô điểm thêm vẻ đẹp khiến họ nổi bật hơn.

Theo Dõi Sức Khỏe – Sống Khỏe Mạnh

Vòng tay nổi bật với tính năng nhật ký sinh hoạt này. Ghi nhận hầu hết các hoạt động trong ngày của bạn như đếm số bước chân, chạy bộ. Đo lượng kcal tiêu thụ trong ngày của bạn. Ghi nhận giấc ngủ, số giờ ngủ và tương tác với ứng dụng trên smartphone rồi thông báo tình trạng sức khỏe của bạn. Đây là chức năng tiện lợi nhất khiến Vòng Tay Sức Khỏe thành cơn sốt Vì ngoài các tính năng như đồng hồ thể thao. Vòng tay thông minh còn ghi nhận và tổng hợp lại như một bác sỹ cá nhân của bạn. Hẳn là đối với những bạn nữ ít vận động sẽ cần trợ thủ như vậy nhắc nhở mình. Đó chính là lý do các cô gái văn phòng rất ưa chuộng sản phẩm này.

Giải Pháp Hạn Chế Tai Nạn Cướp Giật – sống vui vẻ

Ngoài tất cả những điều trên Vòng tay còn được sử dụng như một biện pháp chống cướp giật và tai nạn khi đi xe máy. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có điện thoại và tin nhắn rồi tìm nơi dừng chân để trả lời. Không cần lo lắng kiểm tra hay lấy điện thoại ra xem. Còn nếu muốn nghe cuộc gọi tôi kiến nghị bạn dùng sản phẩm đồng hồ thông minh. SOTATE và các hãng khác cũng đang cung cấp mặt hàng này.

Hiện nay SOTATE là một trong những thương hiệu quảng bá mạnh cho dòng sản phẩm này. Hãng giới thiệu đến với chúng ta 3 loại sản phẩm Vòng Tay chính là: Mi Band, Misfit, I5-Plus...

SOTATE cam kết cung cấp CHÍNH HÃNG - một đổi một trong vòng 30 ngày. Đảm bảo về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng nhắm hướng KH đến việc an tâm sử dụng. Bên cạnh đó là chương trình khuyến mãi đang diễn ra sôi nổi của Nhãn Hàng.

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