Phố núi Bảo Lộc ngập nặng sau mưa lớn, chính quyền địa phương lên phương án di dời người dân

Cụ thể, một số khu vực thuộc các xã Đại Lào, Lộc Châu và các phường 1, 2, Lộc Tiến, B’Lao… bị nước dâng cao gây ngập úng.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 26/8, nhiều khu vực của thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu sau trận mưa lớn.

Tại phường Lộc Tiến, nước suối Tân Hà dâng cao làm chia cắt đường Phan Chu Trinh. Khoảng 50 hộ dân dọc theo suối Tân Hà bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ven suối Hà Giang. Tại một số khu vực thuộc phường 1 và phường Lộc Sơn, nước dâng tràn vào nhà dân. Khu vực này ghi nhận khoảng 60 hộ bị ngập ở các mức độ khác nhau.

Từ đêm 25 đến sáng 26/8, lượng mưa trên địa bàn TP Bảo Lộc ở mức trên 100mm, lượng nước lớn đổ về trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực bị ngập nặng.

Lực lượng chức năng huy động hỗ trợ người dân tại xã Lộc Châu di dời đến nơi an toàn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, tại Phường 1 và phường Lộc Sơn, mưa lớn khiến suối Hà Giang dâng cao gây ngập úng làm nước tràn vào nhà hơn 60 dân tại hầu hết các con hẻm dọc theo suối. Các địa phương đã huy động lực lượng túc trực hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26/8 đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Bảo Lộc - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Tại Phường 2, nước suối số 1 dâng cao đã khiến đường Lê Văn Tám và một số khu vực thuộc Tổ dân phố 20 bị ngập sâu chia cắt giao thông qua lại. Nước tràn vào nhà nhiều hộ dân, buộc các lực lượng phải hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Bảo Lộc, UBND các xã, phường và các lực lượng quân đội, công an đang triển khai lực lượng ứng trực, hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản. Chỉ đạo huy động 100% lực lượng từ xã đến các thôn trợ giúp di dời 150 hộ dân trong vùng có nguy hiểm đến nơi ở tạm nhà bà con và người thân trên các khu vực không có nguy hiểm.

Lực lượng quân đội, công an, dân quân giúp người dân xã Lộc Châu ứng phó với mưa lớn, ngập lụt - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đồng thời cấm các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường ngập lụt, cảnh báo nhân dân trên tất cả các phương tiện truyền thanh của xã, phường về tình hình mưa lũ và các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Phân công lực lượng ứng trực giúp dân bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hướng dẫn người dân lưu thông qua các tuyến đường, triển khai khắc phục thiệt hại do thiên tại gây ra.