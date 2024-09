Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1-9, vợ của ông N.M.C (39 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đến công an trình báo về việc anh C đi vào rừng từ 19 giờ tối 31-8 nhưng không thấy về.

Trước khi đi khỏi nhà, anh C nói đi cưa cây tại khu vực rừng thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Đến sáng 1-9, chưa thấy anh C. về nên chị gọi điện vào số máy của anh C. nhưng điện thoại đổ chuông mà không thấy người nghe máy. Chị đã gọi điện cho nhiều người thân để tìm kiếm nhưng không ai biết thông tin về anh C...

Theo thông trên báo Nhân Dân, khoảng 20 giờ, ngày 1/9, Trạm Kiểm lâm địa bàn Bình Châu-Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc đã xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc, Khu Bảo tồn và lực lượng ở địa phương phối hợp xác minh.

Qua kiểm tra sơ bộ, khu vực ông N.M.C. bị nạn thuộc khoảnh 8, tiểu khu 28 Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, tại hiện trường có một cây tràm bị cắt thành 2 khúc dài 1,26m và 19m.

Người thân đi tìm và phát hiện việc người đàn ông tử vong tại rừng bảo tồn Bình Châu- Phước Bửu. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sáng 2/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu, thời điểm xảy ra vụ việc khu vực rừng có mưa to. Hiện chưa rõ nguyên nhân anh C tử vong và đang chờ công an điều tra. Thi thể ông C đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu là nơi cấm khai thác, chặt phá. Nhưng thời gian qua vẫn có vụ người dân vào rừng chặt cây, phá rừng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý...