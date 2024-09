Sau khi đưa K.A lên bờ sơ cứu, gia đình chuyển bé đến Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ cấp cứu. Đến 19h5 cùng ngày, cháu K.A được xác định tử vong.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sự việc xảy ra chiều muộn ngày 31/8, tại xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên bé gái N.K.A (5 tuổi) được người thân đón từ Trường mầm non Minh Đức về nhà ông bà ngoại cùng ở xã Minh Đức chơi.

Một giờ sau, người thân không thấy cháu gái lập tức đi tìm. Họ phát hiện đôi dép của cháu gái nổi trên mặt ao gần nhà nên nhảy xuống ao mò tìm. Sau đó, người thân bàng hoàng khi phát hiện cháu bé ở dưới ao, cách bờ 2m. Họ đưa bé gái lên bờ sơ cứu rồi chuyển tới trung tâm y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái sau đó đã được xác định tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại đã chỉ đạo Công an xã Minh Đức kết hợp Đội Điều tra Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành làm việc với gia đình, kiểm tra hiện trường. Kết quả bước đầu xác định: Vụ việc xảy ra do cháu N.K.A tự đi xe đạp và ngã xuống ao dẫn đến tử vong và bé gái không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Đại diện gia đình xin không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể cháu về nhà tổ chức tang lễ.

"UBND xã chúng tôi đã chỉ đạo Ban lãnh đạo thôn, Hội chữ thập đỏ, Ban giám hiệu trường Mầm non Minh Đức cùng các đoàn thể trong xã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình để tổ chức tang lễ cho cháu", Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết thêm.

Được biết, bố N.K.A hiện đi xa, còn mẹ cháu ở nhà buôn bán hoa quả tại thôn Quàn (xã Minh Đức). Từ nhỏ, cháu đã ở cùng với ông bà ngoại tại thôn Văn Sự. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể bé gái xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đây là vụ đuối nước thứ 5 xảy ra trên địa bàn huyện Tứ Kỳ trong năm 2024.

Tuyên Quang: Bà Sểnh Vlog ngã xuống suối, tử vong do đuối nước Thông tin Bà Sểnh Vlog đột ngột qua đời khiến mạng xã hội xôn xao và nhiều người đã gửi lời chia buồn tới gia đình bà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-duong-xot-xa-be-gai-5-tuoi-di-xe-dap-nga-xuong-ao-tu-vong-truoc-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-697939.html