"Bà L. có biệt danh là Sểnh Vlog, được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok. Khoảng 6h30 cùng ngày, bà L. đi xem nước lũ nhưng không may đất đá sạt lở trúng và bị cuốn trôi", ông Tuấn nói.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 30/8, ông Triệu Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Can (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), xác nhận sáng cùng ngày, mưa lũ đã khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Triệu Thị L. (SN 1970, ở thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình).

Kênh TikTok Bà Sểnh Vlog có gần 800 nghìn lượt theo dõi, kênh Facebook cùng tên có hơn 400 nghìn lượt theo dõi.

Cùng ngày, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết từ đêm 29/8 đến ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh có nơi mưa rất to như: Xã Lăng Can 102mm, xã Bình An 78mm (huyện Lâm Bình); xã Tân Thanh 100mm, xã Thiện Kế 93mm (huyện Sơn Dương); xã Yên Lâm 101mm (huyện Hàm Yên).

Bà Sểnh Vlog bị nước lũ cuốn tử vong. Ảnh: Báo Lao Động.

Mưa lớn khiến các địa bàn các huyện, thành phố xảy ra ngập úng, lũ cục bộ trên các suối nhỏ, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Mưa lũ cũng làm 20,9ha lúa bị ngập, ngô bị ngập 4,5ha, diện tích ruộng bị sạt lở, vùi lấp 1,5ha.

Ngoài ra, một số tuyến đường liên thôn, xã và đường tỉnh 188 trên địa bàn huyện Lâm Bình bị sạt lở, hư hỏng. Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Lâm Bình đã huy động các lực lượng tại chỗ, tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi và tổ chức đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong.