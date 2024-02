Đốt pháo mua trôi nổi qua mạng, 4 trẻ ở Huế bị bỏng nặng phải nhập viện

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 5/2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 4 trường hợp bệnh nhi bị bỏng nặng do đốt pháo. Trước đó, vào tối 4/2, Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận 3 bệnh nhi (từ 3 đến 14 tuổi, cùng ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể do đốt thuốc pháo mua trôi nổi trên mạng xã hội.

Cách đó vài ngày, Bệnh viện Trung ương Huế cũng tiếp nhận một trẻ em ở huyện Phú Lộc bị bỏng nặng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc đốt pháo không rõ nguồn gốc.