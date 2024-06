Công an TP Châu Đốc và Công an tỉnh An Giang đã tìm thấy nữ sinh mất tích sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và đưa về bàn giao cho gia đình.

Theo báo Dân Trí đưa tin, tối 16/6, thông tin từ Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, sau thời gian tích cực xác minh và truy tìm, lực lượng công an đã tìm thấy nữ sinh mất tích sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 xảy ra trên địa bàn TP Châu Đốc. Nữ sinh B.A. tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và đưa về bàn giao cho gia đình. Ảnh: Báo Lao Động. Theo báo Lao Động đưa tin trước đó, ngày 5.6.2024, ông Nguyễn Bảo Tài (sinh năm 1980, trú TP Châu Đốc) đến Công an TP Châu Đốc báo vụ việc con gái ông là B.A (sinh năm 2009) bị mất tích sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa (TP Châu Đốc). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành tổ chức xác minh, truy tìm. Đến khoảng 13h40, ngày 16/6, lực lượng công an đã tìm thấy em B.A. tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và đưa về bàn giao cho gia đình.