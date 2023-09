Sau khi gây bão mạng xã hội với những tiêu chí tuyển chồng lạ đời, nữ đại gia lại tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao khi livestream cảnh giường chiếu trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, nữ đại gia Thái Lan Leena Jungjanya đăng tin tuyển phi công trẻ với tiêu chuẩn vô cùng khắt khe khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Người chồng thứ 9 (trong số 12 đời chồng của bà) đã phải vượt qua gần 60.000 ứng viên khác, chàng trai đó có thân hình vạm vỡ để đảm bảo đủ sức yêu 28 lần mỗi ngày và kém bà 34 tuổi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn bà lại chia tay người chồng này và xuất hiện cùng nhiều chàng trai khác.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, bà Leena đã phát trực tiếp cảnh giường chiếu nhạy cảm. Trong đoạn clip, nữ đại gia để lộ ngực trần và phát ra tiếng rên rỉ nhạy cảm. Chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem.

Được biết, bà Leena Jungjanya sinh ra trong một gia đình đông con. Vì từ nhỏ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nên bà đã sớm trưởng thành và sống tự lập. Để giúp đỡ gia đình, bà Leena phải nghỉ học từ sớm và làm nhiều nghề khác nhau. Sau đó, nhờ kinh doanh quần áo, bà nhanh chóng tích góp và trở nên giàu có.

Khi cuộc sống dư dả, bà Leena theo học luật và trở thành một luật sư. Không chỉ vậy, bà còn tham gia diễn xuất. Kể từ đó, bà trở thành một nữ đại gia danh tiếng và cuộc sống hoàn toàn thay đổi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng...

