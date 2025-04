Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chia khoản "tiền bo" trị giá 700.000 đồng của khách. Do hiểu lầm trong quá trình phân chia số tiền này, giữa các nhân viên đã xảy ra tranh cãi, dẫn đến hành vi bạo lực đối với nữ sinh viên.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu kiểm soát trong môi trường làm việc, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng và chủ cơ sở làm rõ.

Chiều 8/4, trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết, hiện nay, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, nạn nhân chưa có đơn trình báo đến công an phường và cho biết vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Công an phường đang tiếp tục xác minh thông tin.