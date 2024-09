Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành công ty Đại Nam, kiêm nhiệm 3 chức vụ quan trọng

Bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Được biết, KDL Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450 ha và được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất vùng Đông Nam Á. Khu du lịch này là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch tâm linh và loại hình vui chơi, giải trí gồm có trường đua, vườn thú, biển Đại Nam cùng các khu trò chơi hấp dẫn khác. Còn Công ty Đại Nam là chủ đầu tư các Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, 3 và nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước…

Như trước đó VNExpress, ngày 19/9, bà Hằng đang chấp hành án tù tại trại giam An Phước (Bộ Công an) ở huyện Phú Giáo, được ra tù sớm thay vì đến ngày 24/12. Theo đại diện VKSND tỉnh Bình Dương, dịp 2/9, bà Hằng được trại giam đề nghị giảm án trước 3 tháng do cải tạo tốt, song do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất, bà Hằng được thả tự do trước thời hạn 3 tháng và được ra tù hôm nay.