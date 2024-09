Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và chính thức được trả tự do

Theo nguồn tin, nhân dịp Quốc khánh 2/9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do.

Theo VOV đưa tin, hôm nay (19/9), bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến. Trước đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước (Bình Dương). Dự kiến, bà sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Bà Hằng tại một buổi livestream (ảnh: MXH) Theo nguồn tin, nhân dịp Quốc khánh 2/9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM), bà Phương Hằng được giảm 3 tháng tù, tức là mức án bà Hằng phải thi hành là 2 năm 9 tháng tù. Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24-3-2022. Tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay (5-4-2024) thì bà Hằng đã chấp hành được 2 năm 11 ngày. Như vậy, bà Hằng còn phải chấp hành bản án trên đến ngày 24-12-2024, tức còn 8 tháng 19 ngày nữa là hết thời gian phạt tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về thi hành án, người thi hành án còn có thể được giảm án theo quy định. Vậy nên có thể bà Hằng còn được giảm án vào các đợt giảm án nữa. Việc được giảm án này còn tùy thuộc vào thành tích và việc thi hành án của bà Hằng. Do đó, nếu bà Hằng chấp hành án tốt thì có thể được giảm án và không phải thi hành hết bản án tòa tuyên. Và đại lễ 2/9 vừa qua trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Theo nội dung vụ án trước đó, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3/2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật. Đề xuất giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho bà Nguyễn Phương Hằng vì cải tạo tốt Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang chấp hành án, thời gian còn lại khoảng 3 tháng, 24 ngày. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ba-nguyen-phuong-hang-duoc-giam-an-va-chinh-thuc-duoc-tra-tu-do-700117.html Theo Thiên An (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ba-nguyen-phuong-hang-duoc-giam-an-va-chinh-thuc-duoc-tra-tu-do-700117.html