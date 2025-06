Ninh Bình: Phát hiện kho chứa 2,5 tấn các loại thịt 'trôi nổi', chủ yếu thịt gà và thịt lợn, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 4/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (công an tỉnh) vừa phát hiện vụ vận chuyển gần 2,5 tấn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 2/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) và Công an phường Trung Sơn kiểm tra xe tải BKS 35N1-345.28 do Lê Minh Trí (SN 2001, trú tại TP Hoa Lư, Ninh Bình) điều khiển.