Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ!

Đời sống 22/06/2017 20:39

Dù ở độ tuổi gần đất xa trời nhưng những cụ bà này lại khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ và khâm phục vì tinh thần lạc quan và yêu đời của mình. Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức hình vô cùng xì-tin ngoài sức tưởng tượng của các cụ bà.

Cụ bà trăm tuổi chụp ảnh như thiếu nữ 18

Cụ bà Hoàng Tú Trân, hiện sống tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) được nhiều người biết đến qua những tấm ảnh hết sức xì-tin. Trong một lần đến tiệm chụp ảnh, cụ Trân đã tạo dáng và chụp gần 200 bức ảnh với đủ những cách tạo dáng ngoài sức tưởng tượng.

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 1
Cụ bà trăm tuổi với đủ kiểu pose hình khác nhau theo phong cách vui tươi hóm hỉnh bất chấp tuổi tác - Ảnh: Internet

Con gái cụ Trân cho biết khi vui đùa cùng các cháu cụ thường tạo dáng xì-tin vì có sở thích chụp hình và thường xuyên tiếp xúc với các em nhỏ nên tinh thần vô cùng lạc quan, yêu đời. 

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 2
Những tấm hình của bà cụ khiến dân mạng phải trầm trồ - Ảnh: Internet

Bà cụ khiến dân mạng phải trầm trồ: “Đã 100 tuổi rồi mà bà vẫn trẻ trung quá”, “Bà cụ đáng nể thật, tuổi cao như thế mà vẫn giữ được nét đáng yêu của thiếu nữ”; hay: “Ai bảo 100 tuổi thì không được chụp ảnh kia chứ, chẳng lẽ chỉ những người xinh đẹp như hoa như ngọc mới chụp ảnh hay sao, gừng càng già càng cay, vẻ đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác.”

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 3
Nhiều người mong muốn đến tuổi như cụ bà có thể luôn được vui vẻ và lạc quan như vậy - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều bạn còn có mong ước sau này sẽ được như cụ: “Nếu sau này sống được đến tuổi đó, mình cũng sẽ chụp những bức ảnh móm mém không còn răng như thế”.

Bên cạnh đó, cụ nhận được lời chúc từ rất nhiều người: “Chúc cụ sống đến 150 tuổi”, “Chúc mỗi ngày của cụ luôn vui vẻ như trong ảnh”.

Cụ bà thử nghiệm phần mềm chụp ảnh

Sau đoạn video thu hút 376.000 lượt xem, 9.000 like thì những tấm hình người bà của cô gái tên Cao Việt Anh, sống tại Nghệ An đã trở thành tâm điểm của rất nhiều người. Trong clip, cháu gái đã chọn những hiệu ứng phần mềm quay video khác nhau cho bà của mình trải nghiệm.

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 4
Cụ bà thử nghiệm nhiều phần mềm chụp hình khác nhau - Ảnh: Internet

Phần lớn dân mạng cho rằng loạt biểu cảm đáng yêu, cách tạo dáng nhí nhảnh của cụ bà chính là yếu tố khiến clip trở thành tâm điểm chú ý.

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 5
Cách tạo dáng nhí nhảnh và đáng yêu của cụ bà trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người - Ảnh: Internet

Cụ bà 83 tuổi tạo dáng nhí nhảnh bên con cháu

Chủ nhân của những bức ảnh này là bạn Đặng Yến Thanh (sinh năm 1999) chụp cùng với bà của mình. Chính Thanh cũng không ngờ chúng lại gây sự chú ý lớn đối với cộng đồng mạng. 

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 6
Mặc dù đã 83 tuổi nhưng cụ bà vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn - Ảnh: Intenret

Nhân vật nhận được sự chú ý là bà cụ có tất cả 8 người con, hơn 40 cháu và 12 chắt nhưng vẫn rất vui tính và minh mẫn. Không ai có thể biết rằng chính cụ là người chủ động rủ con cháu chụp hình.

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 7
Bà cụ tạo rất nhiều dáng khác nhau và vô tư chụp hình bên con cháu - Ảnh: Internet

Trong bộ bà ba gấm màu hồng giản dị, cụ bà tạo dáng như múa võ, đôi khi lại mô phỏng động tác Tôn Ngộ Không... Nhìn những tấm hình này, chúng ta không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ về sự trẻ trung, vui tính và yêu đời của cụ bà.

Cụ bà đeo kính râm chụp hình với siêu xe

Cách đây không lâu, hình ảnh một cụ bà móm mém, đầu đội nón lá, hai tay cầm lái, nghiêng mình trên chiếc siêu xe khiến nhiều dân mạng thích thú. 

Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ! - Ảnh 8
Chắc hẳn nhiều người sẽ phải nể phục độ "chịu chơi' của cụ bà - Ảnh: Internet

Mặc dù cụ bà chỉ tạo dáng để chụp hình nhưng việc này cho thấy sự lạc quan, muốn chinh phục những điều mới mẻ của lớp người thuộc thế hệ trước.

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