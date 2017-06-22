Những cụ bà tuổi lên trăm mà ngỡ như trẻ thơ!

Cụ bà Hoàng Tú Trân, hiện sống tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) được nhiều người biết đến qua những tấm ảnh hết sức xì-tin. Trong một lần đến tiệm chụp ảnh, cụ Trân đã tạo dáng và chụp gần 200 bức ảnh với đủ những cách tạo dáng ngoài sức tưởng tượng.

Con gái cụ Trân cho biết khi vui đùa cùng các cháu cụ thường tạo dáng xì-tin vì có sở thích chụp hình và thường xuyên tiếp xúc với các em nhỏ nên tinh thần vô cùng lạc quan, yêu đời.

Bà cụ khiến dân mạng phải trầm trồ: “Đã 100 tuổi rồi mà bà vẫn trẻ trung quá”, “Bà cụ đáng nể thật, tuổi cao như thế mà vẫn giữ được nét đáng yêu của thiếu nữ”; hay: “Ai bảo 100 tuổi thì không được chụp ảnh kia chứ, chẳng lẽ chỉ những người xinh đẹp như hoa như ngọc mới chụp ảnh hay sao, gừng càng già càng cay, vẻ đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác.”

Thậm chí, nhiều bạn còn có mong ước sau này sẽ được như cụ: “Nếu sau này sống được đến tuổi đó, mình cũng sẽ chụp những bức ảnh móm mém không còn răng như thế”.

Bên cạnh đó, cụ nhận được lời chúc từ rất nhiều người: “Chúc cụ sống đến 150 tuổi”, “Chúc mỗi ngày của cụ luôn vui vẻ như trong ảnh”.

Cụ bà thử nghiệm phần mềm chụp ảnh

Sau đoạn video thu hút 376.000 lượt xem, 9.000 like thì những tấm hình người bà của cô gái tên Cao Việt Anh, sống tại Nghệ An đã trở thành tâm điểm của rất nhiều người. Trong clip, cháu gái đã chọn những hiệu ứng phần mềm quay video khác nhau cho bà của mình trải nghiệm.

Phần lớn dân mạng cho rằng loạt biểu cảm đáng yêu, cách tạo dáng nhí nhảnh của cụ bà chính là yếu tố khiến clip trở thành tâm điểm chú ý.

Cụ bà 83 tuổi tạo dáng nhí nhảnh bên con cháu

Chủ nhân của những bức ảnh này là bạn Đặng Yến Thanh (sinh năm 1999) chụp cùng với bà của mình. Chính Thanh cũng không ngờ chúng lại gây sự chú ý lớn đối với cộng đồng mạng.

Nhân vật nhận được sự chú ý là bà cụ có tất cả 8 người con, hơn 40 cháu và 12 chắt nhưng vẫn rất vui tính và minh mẫn. Không ai có thể biết rằng chính cụ là người chủ động rủ con cháu chụp hình.

Trong bộ bà ba gấm màu hồng giản dị, cụ bà tạo dáng như múa võ, đôi khi lại mô phỏng động tác Tôn Ngộ Không... Nhìn những tấm hình này, chúng ta không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ về sự trẻ trung, vui tính và yêu đời của cụ bà.

Cụ bà đeo kính râm chụp hình với siêu xe

Cách đây không lâu, hình ảnh một cụ bà móm mém, đầu đội nón lá, hai tay cầm lái, nghiêng mình trên chiếc siêu xe khiến nhiều dân mạng thích thú.

Mặc dù cụ bà chỉ tạo dáng để chụp hình nhưng việc này cho thấy sự lạc quan, muốn chinh phục những điều mới mẻ của lớp người thuộc thế hệ trước.