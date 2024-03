Một nhóm thanh niên đã bị bắt khi chạy xe máy bám theo người đi đường qua đèo Prenn Đà Lạt, rồi sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản.

Nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 30/3, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản của người đi đường trên đèo Prenn, thành phố Đà Lạt.

Trước đó, tối 27/3, do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Đức Nam (SN 2002) đã rủ Bùi Xuân Bắc (SN 2000) và Trần Văn Tâm (SN 2006) ra đèo Prenn nhằm phục kích người đi đường cướp tài sản.

Đến khoảng 23h40, phát hiện 2 cô gái đi xe máy trên đèo Prenn hướng từ thành phố Đà Lạt về huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), nhóm đối tượng này đã dùng xe máy đuổi theo.

Đến đoạn đường vắng, các đối tượng áp sát nạn nhân, dùng hung khí uy hiếp để cướp 2 điện thoại rồi bỏ trốn.

Nhóm thanh niên dùng hung khí cướp tài sản trên đèo Prenn Đà Lạt bị bắt - Ảnh: báo Dân Trí

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, công an thành phố Đà Lạt đã triển khai các biện pháp để truy bắt. Lực lượng công an đã tìm thấy nhóm cướp khi cả nhóm đang lẩn trốn tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), cách Đà Lạt khoảng 40km. Làm việc với công an, cả nhóm khai nhận hành vi cướp tài sản.

Theo Công an thành phố Đà Lạt, sự việc nói trên rất hy hữu vì tuyến đèo Prenn Đà Lạt không phải là tuyến đường vắng. Toàn bộ tuyến đường đèo đều có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tương tự ở nội ô Đà Lạt.

Đèo Prenn Đà Lạt là tuyến đường cửa ngõ của thành phố, nối Đà Lạt với huyện Đức Trọng thông qua việc đấu nối vào quốc lộ 20. Sau khi thông xe vào tháng 1-2024, tuyến đường có 4 làn xe và lưu thông với tốc độ tối đa 60km/h. Hằng ngày lưu lượng xe cộ qua đây rất lớn.

Khởi tố thanh niên đòi tiền chuộc trong vụ người mẹ lên mạng xã hội tìm con Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang (19 tuổi, tạm trú ở quận Bình Thạnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-thanh-nien-chan-2-co-gai-dung-hung-khi-cuop-tai-san-tren-deo-prenn-da-lat-662063.html