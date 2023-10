Tại một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nước cuồn cuộn cuốn trôi ô tô, xe máy và làm nhiều phương tiện bị hư hỏng. Cụ thể, tại các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Thích Quảng Đức, Phạm Ngũ Lão, Phan Đình Giót, Hồ Văn Cống, 30/4 (TP Thủ Dầu Một); Lê Thị Trung, quốc lộ 13 qua địa bàn TP Thuận An; quốc lộ 1K, đường Nguyễn Tri Phương (TP Dĩ An) bị ngập sâu, có đoạn ngập đến yên xe máy khiến giao thông tê liệt.

Nước dâng cao cuốn trôi ôtô trên đường Thích Quảng Đức - Ảnh: VNExpress

Ô tô bị nước cuốn trôi trên đường Thích Quảng Đức (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đoạn qua khu dân cư Hiệp Thành, nước chảy xiết cuốn trôi xe máy trước sự bất lực của người đi đường. Nhiều nhà dân, hàng quán gần đó cũng bị ảnh hưởng, một số người di dời đồ đạc lên cao song vẫn bị ướt.

Tương tự, theo thông tin từ VNExpress, các khu vực trên đường Lê Thị Trung, quốc lộ 13 qua TP Thuận An, Nguyễn Tri Phương, quốc lộ 1K qua TP Dĩ An, nước dâng hơn nửa mét, giao thông tê liệt nhiều giờ. Nhiều người phải lội bộ, dắt xe chết máy về nhà. Lực lượng chức năng phong tỏa các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn.