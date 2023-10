Bạn gái muốn chấm dứt tình cảm, người đàn ông tẩm xăng lên người cả hai tự thiêu

Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một người tự thiêu chết nghi do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân tử vong là ông C., ngụ TP Biên Hòa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 14/10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang điều tra, xác minh vụ việc một người đàn ông tự thiêu nghi do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân tử vong được xác định là ông H.V.C. (50 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Cụ thể, vào sáng cùng ngày, người dân ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú trình báo lực lượng chức năng về việc một người tự thiêu tại một quầy thuốc tây trên địa bàn. Hiện trường nơi người đàn ông tự thiêu gây xôn xao địa phương - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, công an xác định khoảng một năm trở lại đây, ông C. và bà Đ.T.M.N. (54 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, bà N. có ý định chấm dứt tình cảm với ông C. nhưng người này không đồng ý. Đến sáng nay, bà N. đi thể dục về thì ông C. đi theo nói chuyện. Sau đó, ông C. kéo bà N. vào nhà rồi đổ xăng thủ sẵn lên 2 người rồi châm lửa đốt. May mắn bà N. vùng chạy ra ngoài nên thoát nạn.