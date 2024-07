3 đối tượng trong vụ án là Vũ Thành Quang (SN 1994); Đinh Xuân Sáng (SN 1984); Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991) - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, sau 7 ngày đêm kiên trì lần theo dấu vết đối tượng, đến khoảng 0h ngày 10-7, lực lượng CATP Hà Nội do phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), phòng CSHS - Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An, đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ súng và đặc biệt là nhân thân 3 đối tượng trong vụ án, nhận thấy bọn chúng có những điểm tương đồng! Đó là cả Quang, Đạt, Sáng đều có 2 tiền án, trong đó đều có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Cụ thể, Vũ Thành Quang có 2 tiền án đều về ma túy; Nguyễn Xuân Đạt có 1 tiền án về ma túy, 1 tiền án về cố ý gây thương tích.