Theo báo Lao Động, chiều 14.1, người dân cùng Công an thành phố Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đồng Thị Hà Thu (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, thành phố Thủy Nguyên) đang đi cùng cháu N.T.M ở địa bàn quận Ngô Quyền. Cháu M đã gặp người thân ngay sau đó, trong tình trạng khỏe mạnh, bình an.

Chị P.M.T - người tham gia giữ đối tượng Đồng Thị Hà Thu - cho biết, khoảng 15h30 ngày 14.1, chị T đi xe cùng người thân dọc đường Lương Khánh Thiện. Đang đi trên đường, chị Thu cùng em gái phát hiện người phụ nữ dẫn theo bé gái, giống như vụ việc bé gái bị người lạ dẫn khỏi trường mầm non gây xôn xao mạng xã hội từ tối 13.1 đến nay. Sau khi xác nhận đúng đối tượng, chị T bình tĩnh đi theo người phụ nữ dẫn đứa bé và báo sự việc lên Công an.