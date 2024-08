Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 13/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc có báo cáo về công tác triển hai ứng phó với mưa, lũ và tình hình thiệt hại trên địa bàn.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 11/8 đến 14h00 ngày 13/8, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm như Quang Yên - Sông Lô.