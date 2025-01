Theo thông tin từ báo Dân trí, đến tối 10/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ông Nguyễn Nhựt B. (44 tuổi, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An) cho gia đình lo hậu sự.

Ngồi chờ nhận thi thể chồng tại nhà Đại thể Trung tâm y tế TP Dĩ An, bà Lê Thị Bé (40 tuổi, vợ ông B.) liên tục gào khóc. Ngồi bên cạnh bà Bé, cô con gái nhỏ 14 tuổi cố bình tĩnh, an ủi mẹ. Ông B. là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải, xảy ra trên đường ĐT 743A (phường Bình An) vào trưa 10/1. Con trai của ông B. là Nguyễn Nhựt M. (10 tuổi) bị thương ở mặt, đang điều trị tại bệnh viện.