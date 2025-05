Trước đó, theo thông tin từ báo Nghệ An, sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 7/5. Trong clip, người phụ nữ hoảng loạn tháo chạy, thậm chí quỳ xuống van xin, nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại, mà liên tiếp đấm, đá và sau đó còn hung hãn cầm dao đe dọa nạn nhân.

Cú ngã khiến người phụ nữ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại một bệnh viện lớn ở thành phố Vinh trong tình trạng gãy cột sống, có nguy cơ chèn ép tủy dẫn đến bại liệt. Hiện nạn nhân đã trải qua phẫu thuật và được theo dõi đặc biệt.

Người vợ nhảy ban công rơi xuống đất - Ảnh: Báo Dân trí

Đến sáng 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Hà Huy Tập cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đơn vị đã chuyển lên Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.

"Phụ nữ không phải nơi trút giận, xả rượu, xả stress. Người vợ, người mẹ của các con bạn là để yêu thương, chở che, không phải để đánh đập, truy sát. Cái ác không có chỗ tồn tại trong gia đình", đại diện nhóm hỗ trợ pháp lý chia sẻ.

Hiện các luật sư tiếp tục tập hợp chứng cứ, trong đó có hình ảnh, video và lời khai, để đề nghị cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án, xử lý đúng người, đúng tội danh theo quy định pháp luật.