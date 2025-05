Cú ngã khiến người phụ nữ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại một bệnh viện lớn ở thành phố Vinh trong tình trạng gãy cột sống, có nguy cơ chèn ép tủy dẫn đến bại liệt. Hiện nạn nhân đã trải qua phẫu thuật và được theo dõi đặc biệt. Vụ việc sau đó được Công an phường Hà Huy Tập thụ lý.

Hình ảnh cho thấy, người chồng hành hung vợ lúc rạng sáng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của người chồng có dấu hiệu phạm tội Giết người. Do đó, các luật sư đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để đảm bảo đúng thẩm quyền và tính khách quan trong quá trình điều tra.