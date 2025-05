Lời khai bất ngờ của nhóm người mặc đồ đen, bịt mặt đập phá quán phở ở Đắk Lắk

Giả vờ hỏi mua hàng và tìm người tên T., nhóm 7 người mặc áo đen bất ngờ từ trên chiếc ô tô trắng xông vào đập phá quán phở ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt 2 nghi phạm trong nhóm giả mua hàng rồi đập phá quán phở tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Khoảng 8h sáng 26/5, người dân trình báo khoảng 6h25 cùng ngày, có một nhóm người đi ô tô 7 chỗ màu trắng đến quán phở dùng gậy bóng chày đập phá đồ đạc, tạt sơn vào quán và nhà của người dân rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, công an xác minh vụ việc có liên quan đến việc gia đình ông Phạm Đức Đại (53 tuổi, trú thôn 10, xã Ea Đar) vay tiền của nhiều người nhưng mất khả năng trả nợ. Đồng thời xác định Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) là người chủ mưu.

Công an đã bắt được 2/7 người đập phá quán phở, xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Tuấn Anh khai do cha mẹ ông Đại còn nợ mẹ mình 1,4 tỉ đồng nhưng mãi không trả. Do vậy, Tuấn Anh gọi thêm 6 người, gồm Cao Mỹ (34 tuổi, Quảng Ngãi), Nguyễn Thành Công (37 tuổi, TP.HCM), Phan Văn Hóa (34 tuổi, An Giang), Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, Cần Thơ), Nguyễn Văn Kim Hùng (38 tuổi, TP.HCM) và Võ Thanh Tuấn (26 tuổi, An Giang) đến nhà ông Đại và người thân để gây áp lực.

Nhóm này mang theo gậy bóng chày, giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ đập phá, tạt sơn và đe dọa. Sau khi gây án, cả nhóm lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Trên đường di chuyển về hướng Khánh Hòa, 5 người trong nhóm rời xe bắt taxi tẩu thoát. Riêng Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt khi đến địa phận TP Cam Ranh, Khánh Hòa cùng phương tiện gây án.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.

