Người phụ nữ bị tình trẻ tống tiền bằng clip nhạy cảm

Tạo tài khoản mạng xã hội, đăng clip nhạy cảm, Phan Phú Vĩnh, 25 tuổi, yêu cầu người tình cũ đưa 30 triệu đồng để gỡ bài viết.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Phú Vĩnh (SN 2000; ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác thông qua việc tung clip "nóng" lên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 22 và 23/7, Vĩnh sử dụng điện thoại di động cá nhân đăng clip "nóng" quay cảnh quan hệ tình dục giữa mình và chị P.T.H (SN 1993; cư trú xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) lên tài khoản Facebook có tên là "T.H." do Vĩnh tạo.

Clip được đăng với chế độ công khai và chia sẻ cho một số người thân của chị H.. Đồng thời, Vĩnh yêu cầu chị H. phải đưa mình 30 triệu đồng để gỡ bỏ và xóa các clip nói trên. Lo sợ ảnh hưởng đến mình nên chị H. mang 30 triệu đồng đến khu vực bến phà Tân Châu - Hồng Ngự gặp Vĩnh.

Tại đây, Vĩnh yêu cầu chị H. đi cùng mình đến chỗ vắng để nhận tiền nhưng chị H. không đồng ý, lúc này Vĩnh dùng tay kéo nạn nhân lên xe.

Một số người dân xung quanh nhìn thấy nên đến cản Vĩnh và điện thoại báo Công an phường Tân Châu.

Đối tượng Phan Phú Vinh tung clip "nóng" lên mạng xã hội - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Châu đã đến hiện trường và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Vĩnh thừa nhận hành vi dùng clip nóng bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tống tiền chị H.

Tiến hành kiểm tra điện thoại của Vĩnh, công an còn phát hiện một clip dài 6 phút 34 giây ghi lại cảnh ân ái giữa Vĩnh và chị H.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

