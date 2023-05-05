Người dân tá hoả phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn

Đời sống 05/05/2023 09:12

Ngay khi nhận tin báo, công an phường Phú Cường đã có mặt, đưa thi thể vào bờ để phục công tác điều tra.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối ngày 4/5, một lãnh đạo Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân đi bộ trên đường Bạch Đằng phát hiện dưới sông có một thi thể nữ giới đang trôi dạt vào bờ nên đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Người dân tá hoả phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh 1

Khu vực nơi người dân phát hiện thi thể người phụ nữ trôi sông - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại hiện trường, thi thể là nữ giới, đã chết trước đó khoảng 3-5 ngày, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân mang quần ngắn màu đen, áo phông màu trắng. Trên người nạn nhân không có bất kì giấy tờ tùy thân nào.

Đến 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm đã được hoàn tất. Công an TP Thủ Dầu Một đang điều tra và làm rõ danh tính nạn nhân.

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Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể em và bàn giao cho gia đình an táng.

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