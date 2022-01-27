Người đàn ông trúng số 5 triệu mừng rỡ đem hết tiền tiết kiệm mời đồng nghiệp ăn mừng, hôm sau đi đổi giải thưởng lại té xĩu tại chỗ

Đời sống 27/01/2022 22:41

Mua vé số là một việc để cầu phát tài của nhiều người, ngàn vạn tờ vé số nhưng trúng giải độc đắc lại không được mấy người. Có một người đàn ông này chỉ vì một sai lầm nhỏ mà khiến ông chỉ muốn xĩu luôn không muốn tỉnh lại.

Chuyện khôi hài này xảy ra ở Chiết Giang, Hàng Châu. Anh Trần đến đây để làm công nhân. Vì đồng lương không lý tưởng mà muốn mua nhà, lấy vợ ở thành phố này gần như không thể nên anh đã dần hình thành thói quen mua vé số cầu may.

Người đàn ông trúng số 5 triệu mừng rỡ đem hết tiền tiết kiệm mời đồng nghiệp ăn mừng, hôm sau đi đổi giải thưởng lại té xĩu tại chỗ - Ảnh 1

Trò hề này xảy ra ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Chen đến Hàng Châu làm việc là một công nhân bình thường. Vì đồng lương không vừa lòng, lại thấy mua nhà, lấy chồng ở thành phố này cũng không thể, nên tôi dần có thói quen mua vé số.

Người đàn ông trúng số 5 triệu mừng rỡ đem hết tiền tiết kiệm mời đồng nghiệp ăn mừng, hôm sau đi đổi giải thưởng lại té xĩu tại chỗ - Ảnh 2

Sau thời gian mua vé số, anh hầu như không trúng qua bất cứ một giải nào dù là nhỏ nhất nhưng vẫn kiên trì mua. Cuối cùng đến một ngày anh đi làm về theo thói quen tra vé số thì phát hiện ra dãy số của mình đã trúng thưởng giải 5 triệu đồng.

Người đàn ông trúng số 5 triệu mừng rỡ đem hết tiền tiết kiệm mời đồng nghiệp ăn mừng, hôm sau đi đổi giải thưởng lại té xĩu tại chỗ - Ảnh 3

Vì vậy mà anh vui mừng lập tức mở tiệc lớn đãi đồng nghiệp ăn uống no nê, đem tin vui này đi nói với rất nhiều người quen biết. Tính cả tiền ăn và tiền đi hát karaoke thì chỉ trong một đêm anh Trần đã tiêu hết thảy số tiền tiết kiệm của mình, hơn nữa còn nợ một khoản thanh toán thẻ tín dụng.

Người đàn ông trúng số 5 triệu mừng rỡ đem hết tiền tiết kiệm mời đồng nghiệp ăn mừng, hôm sau đi đổi giải thưởng lại té xĩu tại chỗ - Ảnh 4

Người đàn ông trúng số 5 triệu mừng rỡ đem hết tiền tiết kiệm mời đồng nghiệp ăn mừng, hôm sau đi đổi giải thưởng lại té xĩu tại chỗ - Ảnh 5

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh rượu, anh Trần cầm tờ vé số chuẩn bị đến nơi bán đổi phần thưởng. Nhìn lại các con số đã khiến anh phải há hốc mồm chết lặng, anh đã đọc nhầm ngày của tờ vé số, tờ vé số ở trên tay anh là đã mua mấy ngày trước, căn bản dãy số trúng thưởng thì đúng nhưng lại khác ngày. Nhìn thấy kết quả này, anh Trần xĩu ngay tại chỗ vì quá sốc.

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