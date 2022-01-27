Người đàn ông 40 tuổi ở rể nhà vợ, vợ lại từ chối ngủ cùng giường còn cho rằng anh không ra gì

Đời sống 27/01/2022 22:47

Người đàn ông này đã chấp nhận ở rể nhà vợ nhưng lại bị vợ từ chối ngủ chung giường còn nói anh chẳng ra gì, mắng chửi thậm tệ.

Một ngày làm vợ chồng là trăm ngày tình nghĩa, nếu đã lựa chọn kết hôn, lựa chọn sống cùng nhau thì đó là chuyện cả đời. Cho dù trong quãng thời gian đó sẽ khó tránh khỏi có nhiều mâu thuẫn, chỉ cần hiểu nhau, bao dung lẫn nhau thì sẽ dễ dàng giải quyết. Đặc biệt là trong quan niệm của vợ chồng truyền thống thì thường nói là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, vậy nhưng nếu không thể nằm cùng một chiếc giường thì làm sao mà giải quyết đây?

Người đàn ông 40 tuổi ở rể nhà vợ, vợ lại từ chối ngủ cùng giường còn cho rằng anh không ra gì - Ảnh 1

Đây là mâu thuẫn của một cặp vợ chồng, trong đó Tiểu Cầm 33 tuổi đã ly hôn chồng từ 2 năm trước, một thân một mình mang theo con trai 7 tuổi về ở nhà mẹ đẻ. Cha mẹ cô vì không muốn con gái phải chịu thiệt thòi, bị người khác chế nhạo nên vô tình đã tìm được Tiểu Lý 40 tuổi về làm con rể, còn ở rể. Trước khi kết hôn, họ đã thỏa thuận với nhau về tương lai và tràn đầy hi vọng với cuộc sống sau hôn nhân. Thế nhưng sau khi kết hôn, Tiểu Cầm lại từ chối cùng Tiểu Lý chung giường, đồng thời còn để cho anh nằm ở ghế sofa.

Người đàn ông 40 tuổi ở rể nhà vợ, vợ lại từ chối ngủ cùng giường còn cho rằng anh không ra gì - Ảnh 2

Hoa ra giữa hai người đã nảy sinh ra rất nhiều hiểu lầm sâu sắc, cũng không phải do vợ anh đã thay lòng. Bởi vì trước khi kết hôn, Tiểu Lý đồng ý với Tiểu Cầm rằng sẽ cùng cô chăm sóc cha mẹ và con trai, giúp cô cùng nhau làm trụ cột cho gia đình. Đồng thời cũng hứa rằng sẽ không hút thuốc, uống rượu. Thế nhưng, sau khi kết hôn, Tiểu Lý sớm đã quên hết những gì mình đã hứa, mỗi ngày đều lười biếng, thậm chí còn để cho cha mẹ cô phải chăm sóc ngược lại anh.

Người đàn ông 40 tuổi ở rể nhà vợ, vợ lại từ chối ngủ cùng giường còn cho rằng anh không ra gì - Ảnh 3
Người đàn ông 40 tuổi ở rể nhà vợ, vợ lại từ chối ngủ cùng giường còn cho rằng anh không ra gì - Ảnh 4

Tiểu Cầm thật sự nhịn không nổi cục tức này mới đuổi anh ra ngoài ngủ còn mắng anh là không ra gì, chẳng được tích sự gì. Trong khi đó, Tiểu Lý cho rằng nếu đã kết hôn thì chính là vợ chồng hợp pháp mà Tiểu Cầm đến chạm cũng không cho anh chạm vào người khiến anh cảm thấy đau buồn, khó chịu. Bởi vì mỗi người đều mang cho mình tâm sự rồi chẳng ai chịu ngồi lại nói chuyện với nhau nên dẫn đến hiểu lầm khó có thể gỡ ra, mỗi ngày đều tích rất nhiều buồn bực trong người.

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