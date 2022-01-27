Người đàn ông 40 tuổi ở rể nhà vợ, vợ lại từ chối ngủ cùng giường còn cho rằng anh không ra gì

Một ngày làm vợ chồng là trăm ngày tình nghĩa, nếu đã lựa chọn kết hôn, lựa chọn sống cùng nhau thì đó là chuyện cả đời. Cho dù trong quãng thời gian đó sẽ khó tránh khỏi có nhiều mâu thuẫn, chỉ cần hiểu nhau, bao dung lẫn nhau thì sẽ dễ dàng giải quyết. Đặc biệt là trong quan niệm của vợ chồng truyền thống thì thường nói là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, vậy nhưng nếu không thể nằm cùng một chiếc giường thì làm sao mà giải quyết đây?

Đây là mâu thuẫn của một cặp vợ chồng, trong đó Tiểu Cầm 33 tuổi đã ly hôn chồng từ 2 năm trước, một thân một mình mang theo con trai 7 tuổi về ở nhà mẹ đẻ. Cha mẹ cô vì không muốn con gái phải chịu thiệt thòi, bị người khác chế nhạo nên vô tình đã tìm được Tiểu Lý 40 tuổi về làm con rể, còn ở rể. Trước khi kết hôn, họ đã thỏa thuận với nhau về tương lai và tràn đầy hi vọng với cuộc sống sau hôn nhân. Thế nhưng sau khi kết hôn, Tiểu Cầm lại từ chối cùng Tiểu Lý chung giường, đồng thời còn để cho anh nằm ở ghế sofa.