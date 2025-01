Ngày 9/1, Công an TP Thuận An điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông thuê trọ trong khu dân cư Việt Sing.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 8/1, người dân sinh sống tại khu nhà trọ K.H., đường NA7, khu dân cư Việt Sing (phường Thuận Giao, TP Thuận An), ngửi thấy mùi hôi khó chịu nên đi kiểm tra. Khi tới trước căn phòng ông N.T.L. (48 tuổi, quê Sóc Trăng) đang thuê, họ thấy phòng khóa trong, gọi nhiều lần nhưng ông L. không lên tiếng.

Nghi có chuyện, người dân tìm cách phá cửa vào trong và phát hiện ông L. đã tử vong, thi thể đang bắt đầu phân hủy.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ông L. làm nghề chạy taxi công nghệ và thuê trọ sống một mình. Thời điểm phát hiện vụ việc, taxi của nạn nhân vẫn đậu ngoài đường NA7 ở trước khu nhà trọ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Hải Dương, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 14/12, Công an xã Phúc Điền nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người treo cổ ở khu nhà trọ của ông Bùi Xuân T., sinh năm 1973, thôn Mậu Tài, xã Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng).

Cơ quan công an xác định, đây là chị Vừ Thị C., sinh ngày 30/6/2005, ở xã Mường Bú, Mường La (Sơn La). Khi được phát hiện, chị C. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại lan can gác xép phòng trọ của anh Sùng A S., sinh năm 2004 ở Nặm Păm, Mường La (Sơn La).

Khi được phát hiện, chị C. mặc áo khoác đen, quần bò, chân vẫn đi dép. Được biết, chị C. đang là công nhân.

Vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận điều tra.

Lời khai của người chồng quan hệ tình cảm với phụ nữ khác, bị vợ xúi đăng clip 'nóng' để tống tiền Ngày 8/1, Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Linh (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngui-thay-mui-hoi-thoi-trong-phong-tro-phat-hien-thi-the-tai-xe-taxi-cong-nghe-ang-phan-huy-716959.html