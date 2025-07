Ngày 28/7, TAND TP Đà Nẵng (cơ sở 2) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, lúc 22h ngày 31-12-2024, Công an xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (cũ), nay là xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện tại đoạn đường phía trước chợ Phú Thuận có một thi thể người nằm trên đường, được che đậy bằng tấm chăn, trong đó hai bàn chân lộ ra ngoài.

Công an đến hiện trường xác minh vụ việc. Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ, nay là Công an TP Đà Nẵng) phối hợp viện kiểm sát, các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ.

Bị cáo Đoàn Mai Khanh tại phiên tòa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua điều tra, xác định thi thể là bà M.T.B.H. (sinh năm 1970), sống tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (cũ), nay là xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng. Bà H. sống cùng con trai.

Theo đó khoảng 7h ngày 31/12/2024, sau khi ngủ dậy, Khanh đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không có. Cho rằng mẹ không lo chu đáo việc ăn uống trong gia đình nên Khanh bực tức, đi xuống nhà bếp lấy con dao (loại dao Thái Lan) đến chỗ mẹ đang nằm ngủ. Khanh dùng con dao này đâm một nhát vào vùng cổ phía trước bên trái bà H. khiến bà tử vong.

Sau đó Khanh xuống nhà bếp vứt dao vào thau nhựa... Đến khoảng 21h cùng ngày, Khanh dùng chăn quấn xác mẹ lại và kéo theo hướng ra sông Thu Bồn (bến đò Phú Thuận) với mục đích vứt xác xuống sông phi tang.

Khi đến đoạn qua chợ Phú Thuận, Khanh mệt nên để xác mẹ trên đường, còn Khanh ngồi bên lề đường nghỉ. Người dân phát hiện, báo công an đến đưa Khanh về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Khanh thừa nhận hành vi dùng dao giết mẹ của mình.

