Sạt lở cô lập bản Ta Đo, sản phụ sinh con ngay trên đường

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/7, Trạm Y tế xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An xác nhận nhân viên đơn vị đã hỗ trợ một sản phụ sinh con an toàn khi vỡ ối trên đường đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An).

Sản phụ Pịt Thị Hiền, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ mang thai tháng thứ 9, bị đau bụng nên đến Trạm Y tế xã Mường Típ để sinh con từ ngày 26/7. Tuy nhiên, khi đến cơ sở y tế, sản phụ dứt cơn đau và được chỉ định theo dõi sát sao.