Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 18/4, Công an Hà Tĩnh thông tin về đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Đối tượng là Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) bị bắt vào khoảng 00h30 khi đang lẩn trốn tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sau 5 tiếng đồng hồ gây án.

Công an kiểm tra hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn (SN 1994) là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.