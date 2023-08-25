Người chồng Hàn Quốc ngoài 60 tuổi sát hại vợ - một phụ nữ người Việt Nam nhập cư - sau một cuộc cãi vã nhỏ nhặt vì nghi ngờ vợ ngoại tình, đã bị kết án 15 năm tù.

Tờ Chosun Ilbo đưa tin, ngày 22/8, trong phiên sơ thẩm, phòng hình sự số 11 của Tòa án quận Ulsan (Thẩm phán Lee Dae-ro) đã đã tuyên phạt ông A. (67t) mức án 15 năm tù vì tội "giết người".

Ông A. bị buộc tội bóp cổ và sát hại vợ vào tháng 4/2023 tại nơi ở của ông ở quận Ulju, tỉnh Ulsan sau khi vợ ông nói: "Tại sao anh lại mua 3kg đường khi lẽ ra phải mua 10kg?".

Theo điều tra, vào thời điểm gây án ông A. đã ra tay với vợ ngay cả khi chính con trai ông ra sức ngăn cản.



Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa chị B. cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Chị B. là một phụ nữ người Việt Nam nhập cư, có quốc tịch Hàn Quốc khi kết hôn với ông A. cách đây 15 năm. Một người con trai khác của chị ở Việt Nam đã đến Hàn Quốc tìm việc làm và ở lại Ulju-gun.

Ông A. nghi ngờ vợ mình ngoại tình, khi chị B. đòi ly hôn từ 1-2 năm trước. Ông A. và chị B. thường xuyên cãi nhau vì mâu thuẫn về tính cách, chênh lệch tuổi tác (chênh nhau hơn 20 tuổi).



Tại phiên tòa, thẩm phán cho rằng: “Bị cáo đã sát hại dã man nạn nhân, người đã tin tưởng bị cáo, sang định cư nước ngoài, kết hôn, sinh con và nuôi con trai, nhưng bị cáo lại có những suy nghĩ sai trái. Bị cáo đã phạm tội giết hại dã man nạn nhân với suy nghĩ sai lầm rằng mình không được tôn trọng. Tuy nhiên, bản án này được quyết định dựa trên thực tế rằng bị cáo là người phạm tội lần đầu và đã lớn tuổi, phải nuôi một đứa con trai và bị cáo đã đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-ngo-vo-viet-ngoai-tinh-chong-ngoai-quoc-ra-tay-anh-vo-tu-vong-ngay-truoc-mat-con-trai-612136.html