Nỗi đau mất cha vì bị tại nạn vừa nguôi ngoai thì nay, người đàn ông sống tại Hà Nội lại chịu cảnh mất mẹ cùng 3 con chỉ trong một buổi sáng.

Theo thông tin từ báo VTC News, ông Nguyễn Thế Khanh (65 tuổi, trú xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) là anh họ Nguyễn Quang M. xảy ra cháy có người thương vong. Ngay lập tức, ông cùng gần 10 người trong nhà đến hiện trường. Đám tang đẫm nước mắt của 4 bà cháu thiệt mạng trong vụ cháy - Ảnh: VTC News Tại đây, ông rụng rời chân tay khi xe cứu hỏa đỗ kín đầu phố Thành Công - Quang Trung. Sau đó, thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài.

Sáng 14/5, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Từ sáng sớm từng dòng người lặng lẽ đổ về tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Từng dòng người lặng lẽ đến viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn. Nhìn di ảnh 4 nạn nhân xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mọi người đến viếng đều bày tỏ sự xót thương bởi có 3 nạn nhân còn rất trẻ. Từ sáng sớm từng dòng người lặng lẽ đổ về tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Tại buổi tang lễ, ông K. chia sẻ về người em họ Quang M. rằng, cách đây hơn 20 năm anh M. từng phải chịu cú sốc lớn. Ngày đấy, bố anh M. bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Sau nhiều năm anh M. mới nguôi ngoai nỗi đau mất bố thì giờ lại phải chịu cảnh mất mẹ, các con.

Anh N.Q.M. (bố của 3 đứa trẻ) hai tay băng kín, anh cũng bị thương khi cố lao vào đám cháy cứu mẹ và các con. Trong đám tang, người đàn ông không giấu nổi đau đớn, tuyệt vọng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Một mình mẹ anh Minh là bà N.T.X. (1965) tần tảo nuôi 2 chị em anh M. thành người. Sau khi anh M. lập gia đình, bà X. sang ở với con trai và phụ giúp con trông nom các cháu. Gần đây, cuộc sống ổn định anh M. đón mẹ về ở cùng để trông coi nhà cửa, chăm sóc cháu. "Hoàn cảnh của M. tội quá, trước bố mất giờ lại mất mẹ và các con", bà Nguyễn Thị Hiển (58 tuổi) - chị họ anh M. buồn bã nói thêm. Vợ anh sốc nặng, liên tục ngất xỉu được người thân chăm sóc bên cạnh. Chị H. đau đớn tột cùng khi mất 3 đứa con bé bỏng, trong đó bé út đang học mầm non. Khi được nhìn mặt các con lần cuối, người mẹ đau đớn bật khóc và hôn lên linh cữu để tạm biệt các con - Ảnh: Báo Dân trí Ngoài ra, bà Hiển tâm sự, vào dịp lễ, Tết hoặc có đám hiếu, hỷ anh M. thường đưa gia đình về quê nội ở Đông Anh thăm họ hàng. Trong mắt mọi người, gia đình anh là hình mẫu lý tưởng khi vợ chồng công việc ổn định, các con ngoan, lễ phép. Gia đình nạn nhân cho biết sẽ đưa các linh cữu người thân về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Thi thể bà X. cùng 3 cháu nội được đưa đi hỏa thiêu ở Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Theo dự kiến sáng mai (15/5) sẽ tiến hành chôn cất các nạn nhân ở nghĩa trang quê nhà Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: Báo Dân trí Theo nguồn tin từ báo Dân trí, sau khi xảy ra vụ cháy, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội và Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội quận Hà Đông hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng. Về phía UBND quận Hà Đông hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông cũng đến tặng quà, thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Từ vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội: Hiểm hoạ từ những “chuồng cọp” quây kín nhà dân Sau vụ cháy thảm khốc cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu ở căn nhà trên phố Thành Công ngày hôm qua (13/5), hiểm họa đến từ những “chuồng cọp” quây kín nhà dân lại một lần nữa được nhắc đến.

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