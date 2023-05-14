Nghẹn lòng hình ảnh người đàn ông 20 năm trước mất bố vì tai nạn, nay lại tiễn đưa cùng lúc cả mẹ và 3 con

Đời sống 14/05/2023 18:55

Nỗi đau mất cha vì bị tại nạn vừa nguôi ngoai thì nay, người đàn ông sống tại Hà Nội lại chịu cảnh mất mẹ cùng 3 con chỉ trong một buổi sáng.

Theo thông tin từ báo VTC News, ông Nguyễn Thế Khanh (65 tuổi, trú xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) là anh họ Nguyễn Quang M. xảy ra cháy có người thương vong. Ngay lập tức, ông cùng gần 10 người trong nhà đến hiện trường.

Nghẹn lòng hình ảnh người đàn ông 20 năm trước mất bố vì tai nạn, nay lại tiễn đưa cùng lúc cả mẹ và 3 con - Ảnh 1
Đám tang đẫm nước mắt của 4 bà cháu thiệt mạng trong vụ cháy - Ảnh: VTC News

Tại đây, ông rụng rời chân tay khi xe cứu hỏa đỗ kín đầu phố Thành Công - Quang Trung. Sau đó, thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài.

Sáng 14/5, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Từ sáng sớm từng dòng người lặng lẽ đổ về tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Từng dòng người lặng lẽ đến viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn. Nhìn di ảnh 4 nạn nhân xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mọi người đến viếng đều bày tỏ sự xót thương bởi có 3 nạn nhân còn rất trẻ.

Nghẹn lòng hình ảnh người đàn ông 20 năm trước mất bố vì tai nạn, nay lại tiễn đưa cùng lúc cả mẹ và 3 con - Ảnh 2
 Từ sáng sớm từng dòng người lặng lẽ đổ về tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Tại buổi tang lễ, ông K. chia sẻ về người em họ Quang M. rằng, cách đây hơn 20 năm anh M. từng phải chịu cú sốc lớn. Ngày đấy, bố anh M. bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Sau nhiều năm anh M. mới nguôi ngoai nỗi đau mất bố thì giờ lại phải chịu cảnh mất mẹ, các con.

Nghẹn lòng hình ảnh người đàn ông 20 năm trước mất bố vì tai nạn, nay lại tiễn đưa cùng lúc cả mẹ và 3 con - Ảnh 3
Anh N.Q.M. (bố của 3 đứa trẻ) hai tay băng kín, anh cũng bị thương khi cố lao vào đám cháy cứu mẹ và các con. Trong đám tang, người đàn ông không giấu nổi đau đớn, tuyệt vọng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Một mình mẹ anh Minh là bà N.T.X. (1965) tần tảo nuôi 2 chị em anh M. thành người. Sau khi anh M. lập gia đình, bà X. sang ở với con trai và phụ giúp con trông nom các cháu. Gần đây, cuộc sống ổn định anh M. đón mẹ về ở cùng để trông coi nhà cửa, chăm sóc cháu. "Hoàn cảnh của M. tội quá, trước bố mất giờ lại mất mẹ và các con", bà Nguyễn Thị Hiển (58 tuổi) - chị họ anh M. buồn bã nói thêm.

Nghẹn lòng hình ảnh người đàn ông 20 năm trước mất bố vì tai nạn, nay lại tiễn đưa cùng lúc cả mẹ và 3 con - Ảnh 4

Vợ anh sốc nặng, liên tục ngất xỉu được người thân chăm sóc bên cạnh. Chị H. đau đớn tột cùng khi mất 3 đứa con bé bỏng, trong đó bé út đang học mầm non. Khi được nhìn mặt các con lần cuối, người mẹ đau đớn bật khóc và hôn lên linh cữu để tạm biệt các con -

Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, bà Hiển tâm sự, vào dịp lễ, Tết hoặc có đám hiếu, hỷ anh M. thường đưa gia đình về quê nội ở Đông Anh thăm họ hàng. Trong mắt mọi người, gia đình anh là hình mẫu lý tưởng khi vợ chồng công việc ổn định, các con ngoan, lễ phép.

Gia đình nạn nhân cho biết sẽ đưa các linh cữu người thân về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nghẹn lòng hình ảnh người đàn ông 20 năm trước mất bố vì tai nạn, nay lại tiễn đưa cùng lúc cả mẹ và 3 con - Ảnh 5
Thi thể bà X. cùng 3 cháu nội được đưa đi hỏa thiêu ở Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Theo dự kiến sáng mai (15/5) sẽ tiến hành chôn cất các nạn nhân ở nghĩa trang quê nhà Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, sau khi xảy ra vụ cháy, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội và Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội quận Hà Đông hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng.

Về phía UBND quận Hà Đông hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông cũng đến tặng quà, thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

 

Từ vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội: Hiểm hoạ từ những “chuồng cọp” quây kín nhà dân

Từ vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội: Hiểm hoạ từ những “chuồng cọp” quây kín nhà dân

Sau vụ cháy thảm khốc cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu ở căn nhà trên phố Thành Công ngày hôm qua (13/5), hiểm họa đến từ những “chuồng cọp” quây kín nhà dân lại một lần nữa được nhắc đến.

Xem thêm
Từ khóa:   4 ba chau tu vong chay nha rào sắt chuồng cọp

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 44 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới