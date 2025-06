Nghệ An: Phát hiện xe tải chở 1,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 6/6, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Thanh Chương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) và Công an xã Kim Bảng phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển thực phẩm bẩn với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 4/6, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 37C-397.xx do ông Lê Anh Hùng (trú tại huyện Thanh Chương) điều khiển.