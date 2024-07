Khi người dân ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng nạn nhân nên đã đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ra người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Chiều tối 24/7, lãnh đạo phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết vào khoảng 15h cùng ngày, chủ nhà trọ trên địa bàn kiểm tra, phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

"Chiều nay (24/7) chủ nhà phát hiện và báo công an phường. Bước đầu công an địa phương xác định người đàn ông chết do treo cổ. Sau đó gia đình nạn nhân đã đến nhận dạng và không yêu cầu khám nghiệm tử thi", vị lãnh đạo phường Trường Thi cho biết.

Nạn nhân được xác định là anh P.X.Đ. (SN 1984, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh).

Khu vực phát hiện thi thể (Ảnh: Dân Trí)

Cũng theo vị lãnh đạo phường Trường Thi, người đàn ông này đến thuê trọ trên địa bàn phường khoảng 10 ngày nay. Người này khóa chặt cửa và mở điều hòa liên tục nên người dân không nghi ngờ gì.

Đến chiều 24/7, khi một số người ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ phòng trọ mới báo với chủ nhà.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trước đó tại TP.HCM cũng xảy ra một trường hợp tương tự: Chiều 20/7, các sinh viên thuê trọ tại căn hai lầu trên đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp thấy mùi hôi nên đi kiểm tra.

Khi đến một căn phòng thì phát hiện ông Nguyễn Danh N. (SN 1958, là chủ trọ) đã tử vong trong phòng, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

