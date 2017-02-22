Ngày 24/02/1017, Mobifone khuyến mãi 50% giá trị nạp tiền trực tuyến

Mobifone dành tặng khuyến mãi hấp dẫn 50% giá trị nạp tiền cho các thuê bao trả trước khi thực hiện thanh toán nạp tiền trực tuyến trong ngày 24/02/2017.

Theo đó, chương trình ưu đãi 50% giá trị khi thực hiên nạp tiền trực tuyến trong ngày trên.

Khách hàng chọn 1 trong 2 cách sau để nạp tiền trực tuyến:

Web Portal: vào www.mobifone.vn chọn Nạp tiền – Thanh toán > Thanh toán trực tuyến > Bằng thẻ ngân hàng > Sau đó nhập số TB muốn nạp tiền > Chọn Thanh toán và làm theo hướng dẫn.

Ứng dụng My MobiFone: đăng nhập ứng dụng My MobiFone > tại tab Cá nhân chọn Thanh toán trực tuyến > Nhập số thuê bao cần thanh toán, chọn Tiếp tục > chọn Mệnh giá thẻ nạp > Chọn loại thẻ và đơn vị cung cấp > Chọn Tiếp tục.

Ưu đãi không giới hạn số lần nạp và mệnh giá.

Để biết thêm chi tiết, quý khách liên hệ tổng đài 9090.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-24-02-1017-mobifone-khuyen-mai-50-gia-tri-nap-tien-truc-tuyen-181168.html