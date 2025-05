Sự việc diễn ra bất ngờ, tài xế Đến đánh lái né xe ông Vinh nhưng không kịp. Sau khi va chạm với xe máy của ông Vinh, chiếc xe tải tiếp tục va vào xe máy do bà Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) điều khiển, chở theo con nhỏ, và xe máy do bà Nguyễn Thị Tâm (62 tuổi, trú xã Bình Nguyên) điều khiển. Chiếc xe tải tiếp tục lao vào khu vực cửa hàng bán tạp hóa của 4 hộ dân rồi bị lật nghiêng.

Như Báo Lao Động đã thông tin, khoảng 8h15 ngày 26.5, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1. Theo hình ảnh camera ghi lại, vào thời điểm trên, xe tải biển số 76H-026.17 do tài xế Trương Văn Đến cầm lái, chở cát, di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Khi xe tải đến vị trí trên, một xe máy (được xác định do ông Trần Vinh điều khiển) chuyển hướng để qua đường.

Xe tải lao vào khu vực cửa hàng bán tạp hóa của 4 hộ dân rồi bị lật nghiêng. Ảnh: Báo Lao Động.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Trần Thị Thúy đang ở trong ki-ốt thì bị xe tải đâm trực diện, dẫn đến tử vong tại chỗ. Ba người khác bị thương gồm bà Nguyễn Thị Thảo, bà Nguyễn Thị Tâm và ông Trần Vinh. Tất cả đều được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã có báo cáo vụ tai nạn trên gửi C08 - Bộ Công an. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe tải Trương Văn Đến (34 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng ma túy.

Đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lật vào nhà dân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Lao Động.

Đối với 3 người đi xe máy liên quan, hiện chưa thực hiện đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy vì những người này không có mặt tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Trương Văn Đến điều khiển xe tải không chú ý quan sát; còn ông Trần Vinh đi xe máy chuyển hướng không đảm bảo an toàn.