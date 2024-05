Theo báo Dân Trí đưa tin, 2 trong số những nạn nhân hiếm hoi của vụ cháy được cứu hộ thành công với rất ít thương tích là vợ chồng anh N.T.K. (35 tuổi) và chị N.T.X. (30 tuổi). Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, anh K. cho biết, mình từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn. Do đó, anh K. hiểu rằng "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết".

Điều đầu tiên cần biết là khói cùng khí độc thoát ra từ đám cháy chính là sát thủ giết người nhiều nhất, nhiều hơn cả chết do lửa thiêu hoặc bị bỏng. Khói khiến nạn nhân bị cản trở tầm nhìn, còn khí độc chứa rất nhiều CO, NH3, HCN,… mà hít phải dù ít cũng có thể làm hệ thần kinh của nạn nhân cũng tổn thương nặng và tử vong.

CO là khí gây ngạt, khi con người hít vào, nó kết hợp với huyết sắc tố, một loại protein có trong tế bào hồng cầu, ngăn không cho nó vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Đặc biệt, nếu trong quá trình chúng ta đang ngủ, đám cháy xảy ra và cơ thể hít phải loại khí này, các triệu chứng xuất hiện trong vòng vài giây hoặc vài phút, chúng không đủ để đánh thức ta dậy và theo thời gian sẽ dẫn đến cái chết.

Theo BS Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khí CO ngoài gây tổn thương trực tiếp còn có thể gây tổn thương não về sau này. Cũng theo BS Hà, các nạn nhân trong vụ cháy sẽ đối mặt với các nguy cơ:

Thứ nhất là ngạt khói, gây tử vong do thiếu oxy tại chỗ, ngộ độc khí CO. Đặc biệt những trường hợp cháy trong thời gian dài, nếu người dân ở trong phòng kín lâu, ngoài khói còn khí CO dễ gây ngộ độc.

Thứ 2 là nhiệt độ cao gây ra bỏng cấp, bỏng da, bỏng đường thở, nhiệt cao gây phù nề đường thở thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Thứ 3 là các trường hợp bị chấn thương do nhảy hoặc ngã từ trên cao xuống, va đập trong lúc chạy khỏi đám cháy.

Nguyên tắc sống còn trong đám cháy

Nguyên tắc đầu tiên để thoát hiểm trong đám cháy, theo Hiệp hội Chống hỏa hoạn Quốc gia Mỹ (NFPA), là dùng một chiếc khăn hoặc miếng vải ẩm để che mũi và miệng.

Nguyên tắc đầu tiên để thoát hiểm trong đám cháy là dùng một chiếc khăn hoặc miếng vải ẩm để che mũi và miệng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Hãy nhớ thở bằng mũi thay vì thở bằng miệng để tránh làm bỏng đường hô hấp. Bằng cách này, bạn có thể giảm bớt lượng khói và khí độc xâm nhập vào cơ thể, đồng thời giảm nguy cơ bỏng đường hô hấp.

Sử dụng khăn hoặc vải ẩm để che mũi và miệng còn giúp hạn chế tiếp xúc với các hạt bồ hóng và muội, cùng các thành phần hữu cơ chưa cháy hết. Sức nóng tập trung mạnh nhất ở trần nhà, vì vậy bạn nên cúi thấp người hoặc bò men theo tường để tìm đến cầu thang hoặc lối thoát hiểm.

Ngoài ra, do sức nóng trong đám cháy sẽ ngày càng tăng, bạn có thể làm ướt chăn hoặc mền và trùm lên cơ thể để tránh bị bỏng. Sau đó, hãy nhanh chóng chạy ra khỏi đám cháy. Mặc dù đây chỉ là các giải pháp tạm thời, nhưng chúng có thể giúp bạn có thêm thời gian để thoát hiểm hoặc chờ đội cứu hộ đến.

Như VOV đã đưa tin vào hồi 00 giờ 46 phút, ngày 24/5, UBND phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân. Vụ cháy xảy ra tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở/tổng số 12 phòng cho thuê (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở); thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về PCCC và CNCH do UBND phường tổ chức.

Hiện trường vụ cháy khiến 14 người tử vong. Ảnh VOV.

Đến 00 giờ 52 phút, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực số 2 - Phòng PC07 đã đến và lập tức tiếp cận đầu ngách 43/98/31 phố Trung Kính để triển khai lực lượng phương tiện theo ngõ tiếp cận đến ngôi nhà xảy ra cháy.

Hồi 00 giờ 55 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường; tại thời điểm này, đám cháy đã cháy rụi các phương tiện xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân, phần khung thép, mái tôn che phần sân trước đã sập đổ, đám cháy cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1; tại thời điểm này, đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

Khoảng 1 giờ 5 phút, xe chữa cháy thuộc Đội PCCC và CNCH Khu vực số 2 - Phòng PC07, Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường. Các lực lượng chữa cháy của phường cùng phối hợp triển khai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Thiệt hại về người: số người chết: 14 người (10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh Viện 19-8).