Nam sinh Bách khoa tốt nghiệp điểm tuyệt đối: Từng đứng đầu khối A01 tỉnh Bắc Ninh cách đây 4 năm

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, kể từ khi trường chuyển sang đào tạo theo hình thức tín chỉ, chỉ có Thế An và một sinh viên khác theo học ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông đạt mức điểm này. Như vậy, ở tất cả các môn học, Thế An đều đạt được điểm A.

Theo thông tin từ VietNamNet, Nguyễn Thế An trở thành một trong hai sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối 4.0/4.0.

Nam sinh cho hay đã sớm dự đoán được kết quả này. “Em cảm thấy rất vui, dù đây không phải là thành tựu quá lớn. Điều đó giúp em có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu trong tương lai”, An nói.

Nguyễn Thế An là một trong hai sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối 4.0/4.0 - Ảnh: VietNamNet

Nguyễn Thế An là cựu học sinh lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Bắc Ninh. Năm 2020, An trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) đạt 29,1. Mức này cao nhất tỉnh Bắc Ninh và đứng thứ 5 cả nước năm đó. Dù vậy, An không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa vì biết học Bách khoa rất nặng và khó. Nam sinh chỉ nghĩ phải cố gắng để giành học bổng của trường.